В Испании водитель протаранил церковь, спасаясь от «дьявола»





Именно этот искуситель человечества, как утверждает испанец, преследовал его по пути и заставил искать спасения поближе к освященным местам. В результате мужчина на своем внедорожнике протаранил здание церкви святого Иоанна Евангелиста. В спешке перепуганный водитель не стал останавливаться перед входом в храм, а просто снес своим автомобилем массивные двери и въехал внутрь, сметая со своего пути скамейки. Остановилась машина только у алтаря. Лишь по счастливой случайности и благодаря позднему времени в здании храма в этот момент не оказалось прихожан, в противном случае без жертв в этом инциденте точно бы не обошлось.Всего спустя пару минут после этой курьезной аварии к месту происшествия прибыли сотрудники полиции, которые и задержали нарушителя.