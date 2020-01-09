Ученые назвали 5 полезных свойств оливкового масла для здоровья человека





Оливковое дерево известно человечеству уже более 5 тысяч лет, а его плоды до сих пор употребляются не только в цельном виде, но и в качестве чрезвычайно полезного масла. Почти 90% всех оливок, произрастающих в Средиземноморье, используются для производства этого продукта. После многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что он обладает несколькими качествами, укрепляющими состояние организма. Одним из них является насыщение кожи жирными кислотами и антиоксидантами с бета-каротином, которые восстанавливают здоровье эпидермиса, защищают его от воздействия ультрафиолета и обеспечивают защиту от рака или преждевременного старения.Кроме того, оливковое масло называют богатым источником железа. Оно регулирует уровень гемоглобина и кислорода в кровеносной системе, оберегая от анемии. Продукт также можно применять в качестве противовоспалительного средства из-за наличия олеокантала. Это соединение повышает иммунитет, а также борется с воспалительными процессами при артрите. Наконец, оливковое масло станет незаменимой частью рациона при различных видах аллергии и расстройствах пищеварения, а также лечит гастрит, язву, и не дает камням образовываться в желчном пузыре.