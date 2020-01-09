В Беларуси труп гостя несколько дней продолжал "сидеть" за праздничным столом





8 января 2020 года к сотрудникам милиции обратилась гражданка, которая рассказала, что ее муж уже несколько дней не возвращался домой. Как установили сотрудники, в последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина, недавно вернувшегося из России, куда он уезжал на заработки. Правоохранители решили проверить эту информацию и обнаружили пропавшего супруга заявительницы. Его труп находился в кресле за праздничным новогодним столом, где еще с 30 декабря шло бурное застолье. По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить в ночь на 6 января, - отмечают в УВД.Также стражи порядка установили, что между хозяином жилья и его гостем ночью вспыхнул конфликт, во время которого хозяин нанес оппоненту удар по голове тяжелым бревном., - добавили в ведомстве.