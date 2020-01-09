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В Совфеде рассказали о причинах возможного снижения пенсий в 2020 году

Стало известно, что в 2020 году некоторые россияне могут столкнуться со снижением размера их пенсий. О причинах и механизмах, которые могут повлиять на изменение размера ежемесячного страхового платежа в меньшую сторону, прессе рассказала заместитель профильного сенатского комитета Елена Бибикова.
В Совфеде рассказали о причинах возможного снижения пенсий в 2020 году

По словам сенатора Бибиковой, одной из причин возможного снижения размера ежемесячной пенсионной выплаты является переезд пенсионера в другой регион с более низкими коэффициентами, поскольку в данном случае могут перестать действовать региональные надбавки, которые учитываются при расчете размера ежемесячной выплаты. Кроме того, еще одна причина заключается во взимании долгов за коммунальные услуги или неоплаченные штрафы, на что у Пенсионного фонда имеются соответствующие полномочия. При этом средства из пенсии должника будут автоматически сниматься до тех пор, пока долг не будет погашен полностью.

Впрочем, поспешила успокоить Бибикова, высчитать из ежемесячной пенсии на оплату штрафов или погашение долгов за услуги ЖКХ могут не более 20% от изначально начисленной суммы.

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Экономика / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:00

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