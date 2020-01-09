ЦБ РФ опровергает сообщения о взрыве баллона с газом в своем здании
Сотрудники пресс-службы российского Центрального Банка опровергают сообщения прессы о том, что в здании федерального регулятора этим утром произошел взрыв баллона с газом. С тревожными сообщениями утром 9 января выступили ряд российских изданий.
«Данные сообщения не соответствуют действительности», - ответили сотрудники пресс-центра регулятора на официальный запрос журналистов агентства РБК, которые попросили прокомментировать информацию о якобы взрыве газового баллона в здании ЦБ РФ.
Источники, напомним, сообщали, что в здании Банка России сдетонировал баллон с газом, который использовался для выполнения ремонтно-отделочных работ в головном офисе регулятора. Более того, появлялись даже сообщения о пострадавших в результате этого инцидента. Так, отдельные СМИ утверждали, что в результате взрыва серьезные телесные повреждения получил кто-то из работников банка, которого в экстренном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение.
«Данные сообщения не соответствуют действительности», - ответили сотрудники пресс-центра регулятора на официальный запрос журналистов агентства РБК, которые попросили прокомментировать информацию о якобы взрыве газового баллона в здании ЦБ РФ.
Источники, напомним, сообщали, что в здании Банка России сдетонировал баллон с газом, который использовался для выполнения ремонтно-отделочных работ в головном офисе регулятора. Более того, появлялись даже сообщения о пострадавших в результате этого инцидента. Так, отдельные СМИ утверждали, что в результате взрыва серьезные телесные повреждения получил кто-то из работников банка, которого в экстренном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение.
Происшествия / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:00