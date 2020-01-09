ЦБ РФ опровергает сообщения о взрыве баллона с газом в своем здании





, - ответили сотрудники пресс-центра регулятора на официальный запрос журналистов агентства РБК, которые попросили прокомментировать информацию о якобы взрыве газового баллона в здании ЦБ РФ.Источники, напомним, сообщали, что в здании Банка России сдетонировал баллон с газом, который использовался для выполнения ремонтно-отделочных работ в головном офисе регулятора. Более того, появлялись даже сообщения о пострадавших в результате этого инцидента. Так, отдельные СМИ утверждали, что в результате взрыва серьезные телесные повреждения получил кто-то из работников банка, которого в экстренном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение.