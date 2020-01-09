Стало известно, насколько подорожает бензин в России в 2020 году
ФАС и Минэнерго России предупреждают россиян о том, что в 2020 году в стране снова вырастут ценники на дизтопливо и бензин. В то же самое время ведомства отмечают, что подорожание не должно выйти за рамки официального уровня инфляции.
В последний месяц минувшего года глава Минэнерго Александр Новак написал для одного из профильных изданий авторский материал с прогнозом по ценам на топливо в 2020 году. Тогда глава ведомства сообщал, что данное сырье на российском внутреннем рынке будет расти в цене не быстрее темпов официальной инфляции. Так, согласно прогнозам Министерства экономического развития, суммарный рост на бензин в России за весь 2020 год не должен превысить 3%.
«Сегодня нам довелось убедиться в том, что выбранная стратегия была правильной. Рынок топлива в России остается стабильным, а рост цен в данном сегменте заметно отстает от инфляционных темпов», - пишет министр. Примечательно, что за 2019 год при инфляции на уровне 3,7% в октябре месяце, топливо выросло в цене в среднем на 2,7%.
Кроме всего прочего, по данным Росстата, в целом по России стоимость дизельного топлива снижалась с февраля по май более чем на 1%, оно подорожало лишь в первом месяце минувшего года.
Новак также отметил, что никакие факторы, связанные в том числе с возможными скачками мировых котировок на нефть, не смогут отразиться на стоимости бензина на внутреннем российском рынке. Во многом, утверждает чиновник, такие условия созданы благодаря введению правительством демпферного механизма.
В последний месяц минувшего года глава Минэнерго Александр Новак написал для одного из профильных изданий авторский материал с прогнозом по ценам на топливо в 2020 году. Тогда глава ведомства сообщал, что данное сырье на российском внутреннем рынке будет расти в цене не быстрее темпов официальной инфляции. Так, согласно прогнозам Министерства экономического развития, суммарный рост на бензин в России за весь 2020 год не должен превысить 3%.
«Сегодня нам довелось убедиться в том, что выбранная стратегия была правильной. Рынок топлива в России остается стабильным, а рост цен в данном сегменте заметно отстает от инфляционных темпов», - пишет министр. Примечательно, что за 2019 год при инфляции на уровне 3,7% в октябре месяце, топливо выросло в цене в среднем на 2,7%.
Кроме всего прочего, по данным Росстата, в целом по России стоимость дизельного топлива снижалась с февраля по май более чем на 1%, оно подорожало лишь в первом месяце минувшего года.
Новак также отметил, что никакие факторы, связанные в том числе с возможными скачками мировых котировок на нефть, не смогут отразиться на стоимости бензина на внутреннем российском рынке. Во многом, утверждает чиновник, такие условия созданы благодаря введению правительством демпферного механизма.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:04