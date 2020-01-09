Стало известно, насколько подорожает бензин в России в 2020 году





В последний месяц минувшего года глава Минэнерго Александр Новак написал для одного из профильных изданий авторский материал с прогнозом по ценам на топливо в 2020 году. Тогда глава ведомства сообщал, что данное сырье на российском внутреннем рынке будет расти в цене не быстрее темпов официальной инфляции. Так, согласно прогнозам Министерства экономического развития, суммарный рост на бензин в России за весь 2020 год не должен превысить 3%., - пишет министр. Примечательно, что за 2019 год при инфляции на уровне 3,7% в октябре месяце, топливо выросло в цене в среднем на 2,7%.Кроме всего прочего, по данным Росстата, в целом по России стоимость дизельного топлива снижалась с февраля по май более чем на 1%, оно подорожало лишь в первом месяце минувшего года.Новак также отметил, что никакие факторы, связанные в том числе с возможными скачками мировых котировок на нефть, не смогут отразиться на стоимости бензина на внутреннем российском рынке. Во многом, утверждает чиновник, такие условия созданы благодаря введению правительством демпферного механизма.