В Петербурге из-за трупа на балконе на соседей два года падали опарыши





Как пишет «РГ» со ссылкой на ГСУ СК РФ по Северной столице, мужчина скончался в одной из комнат в коммунальной квартире, его тело впоследствии так и осталось лежать на балконе. По словам соседей, он вел замкнутый образ жизни, мало контактировал с другими жильцами дома, поэтому никто не обратил внимание на его «исчезновение». Кроме того, умерший мужчина был одинок, единственный его родственник отбывал наказание в местах лишения свободы. Более того, сын покойного освободился из мест заключения несколько месяцев тому назад и даже успел какое-то время пожить рядом с незамеченным телом отца. Позднее, решившись на уборку в жилье родителя, он и наткнулся на тело на балконе. В том, было ли мужчине известно о смерти отца или он считал его пропавшим, сейчас выясняют следователи.Кроме того, правоохранителями назначена экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти. Пока же эксперты не обнаружили на теле покойного следов насилия, поэтому наиболее вероятная версия звучит как «смерть от заболеваний».