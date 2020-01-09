Сейсмологи раскрыли загадку подземного гула, который был слышен во всем мире





Таинственный сейсмический звук, вероятно, был вызвано необычным геологическим событием - грохотом заполненного магмой резервуара глубоко под Индийским океаном. Новое исследование Потсдамского центра наук о Земле показало, что гул происходил из-за рождения нового вулкана. Спустя несколько месяцев после события он появился у побережья острова Майотта, между Мадагаскаром и Мозамбиком. Ученые рассказали, как магма, расположенная примерно в 35 километрах под дном океана, мигрировала вверх, путешествуя через земную кору, пока не достигла морского дна.Феномен начался в мае 2018 года, когда глобальные агентства по мониторингу землетрясений обнаружили тысячи толчков возле Майотты, в том числе магнитудой 5,9. Оно было самым большим из когда-либо обнаруженных в регионе. Затем в ноябре 2018 года сейсмологи зафиксировали странные звуки продолжительностью до 40 минут. В 2019 году французская океанографическая экспедиция нашла огромный вулкан, длиной около 5 км и высотой почти в 0,8 км. Исследователи подсчитали, что всего около 1,5 куб. км магмы вышло на поверхность. Хотя вулкан в настоящее время сформировался, землетрясения могут все еще грозить этому региону.