Ученые: Ожирение редко является следствием генетической предрасположенности





Ученые из Мичигана провели масштабное исследование, в ходе которого наблюдали за 2,5 тысячами людей, которые принимали участие в исследовании о причинах развития сердечно-сосудистых болезней. Изучалось изменение индекса массы тела, а по этим данным оценивался риск развития ожирения для каждого участника. Также принималось во внимание ДНК каждого испытуемого. В результате исследования специалисты пришли к выводу, что больше всего на возникновение ожирения влияют факторы окружающей среды. Среди этих причин основной является социальная. Риск набора лишнего веса при неблагоприятных факторах окружающей среды составляет 80%. Генетическая предрасположенность увеличивает склонность к полноте всего на 13,6%. Исключение из этого утверждения составляют группы людей, имеющие редкие наследственные болезни, ведущие к ожирению.В связи с результатами исследования медики рекомендуют вести здоровый образ жизни. Особое внимание стоит обратить на рацион питания и достаточные физические нагрузки.