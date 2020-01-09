Ученые: Ожирение редко является следствием генетической предрасположенности
Американские ученые опровергли миф об основном влиянии образа жизни на возникновение ожирения. Специалисты обнаружили, что больше всего набору лишнего веса способствуют факторы окружающей среды.
Ученые из Мичигана провели масштабное исследование, в ходе которого наблюдали за 2,5 тысячами людей, которые принимали участие в исследовании о причинах развития сердечно-сосудистых болезней. Изучалось изменение индекса массы тела, а по этим данным оценивался риск развития ожирения для каждого участника. Также принималось во внимание ДНК каждого испытуемого. В результате исследования специалисты пришли к выводу, что больше всего на возникновение ожирения влияют факторы окружающей среды. Среди этих причин основной является социальная. Риск набора лишнего веса при неблагоприятных факторах окружающей среды составляет 80%. Генетическая предрасположенность увеличивает склонность к полноте всего на 13,6%. Исключение из этого утверждения составляют группы людей, имеющие редкие наследственные болезни, ведущие к ожирению.
В связи с результатами исследования медики рекомендуют вести здоровый образ жизни. Особое внимание стоит обратить на рацион питания и достаточные физические нагрузки.
Ученые из Мичигана провели масштабное исследование, в ходе которого наблюдали за 2,5 тысячами людей, которые принимали участие в исследовании о причинах развития сердечно-сосудистых болезней. Изучалось изменение индекса массы тела, а по этим данным оценивался риск развития ожирения для каждого участника. Также принималось во внимание ДНК каждого испытуемого. В результате исследования специалисты пришли к выводу, что больше всего на возникновение ожирения влияют факторы окружающей среды. Среди этих причин основной является социальная. Риск набора лишнего веса при неблагоприятных факторах окружающей среды составляет 80%. Генетическая предрасположенность увеличивает склонность к полноте всего на 13,6%. Исключение из этого утверждения составляют группы людей, имеющие редкие наследственные болезни, ведущие к ожирению.
В связи с результатами исследования медики рекомендуют вести здоровый образ жизни. Особое внимание стоит обратить на рацион питания и достаточные физические нагрузки.