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Пропавший на Чукотке оленевод прожил 16 дней в тундре без еды

Члены поисковой группы сумели отыскать пропавшего на Чукотке бригадира оленеводов, который бесследно исчез еще в декабре минувшего года. Как оказалось, мужчина сумел выжить в условиях тундры, проведя в ней без еды 16 дней.
Пропавший на Чукотке оленевод прожил 16 дней в тундре без еды

Напомним, оленевод пропал еще 21 декабря 2019 года по дороге в серо Рыркайпий, куда он выехал на снегохода. «Он найден, с ним все в порядке, правда похудел, поскольку был без еды 16 дней. Удалось найти, сейчас его перевозят в поселок, однако в срочной помощи медиков он не нуждается», - приводит агентство РИА Новости слова одного из членов поискового отряда. Отмечается, что выжить пропавшему оленеводу удалось благодаря тому, что он отапливал подручными материалами небольшой рыбацкий балок, в котором жил.

«Он заблудился по дороге. Поиски продолжались постоянно, вертолет отправляли на место, откуда он выходил на связь в последний раз, еще 26 декабря. Позднее его спутниковый телефон разрядился. В результате его обнаружили в двух сотнях километров от пункта назначения. Найти его удалось местному жителю», - отметил источник.

Отмечается, что за время 16-дневного пребывания в тундре без пищи мужчина сильно похудел, однако общее его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:04

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