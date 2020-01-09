Пропавший на Чукотке оленевод прожил 16 дней в тундре без еды





Напомним, оленевод пропал еще 21 декабря 2019 года по дороге в серо Рыркайпий, куда он выехал на снегохода., - приводит агентство РИА Новости слова одного из членов поискового отряда. Отмечается, что выжить пропавшему оленеводу удалось благодаря тому, что он отапливал подручными материалами небольшой рыбацкий балок, в котором жил., - отметил источник.Отмечается, что за время 16-дневного пребывания в тундре без пищи мужчина сильно похудел, однако общее его состояние оценивается как удовлетворительное.