В Сети перечислили 10 предсказаний Стивена Хокинга, некоторые из которых уже сбываются





Физик-теоретик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет еще в 2018 году, но оставил после себя значительный вклад в науку. Лидер в изучении черных дыр, квантовой механики и физической космологии был известной личностью. В свою очередь, его многочисленные выступления на телевидении, радио и сцене предоставили общественности несколько прогнозов на будущее. Во-первых, широко известны слова ученого о необходимости колонизации космоса в ближайшие пару сотен лет, поскольку человечество рискует уничтожить себя из-за жадности и глупости.Кроме того, Хокинг предрекал появление ИИ в течении следующего столетия, который будет превышать умственные способности людей, но научно-фантастические способы путешествия во времени скорее всего никогда не станут реальностью, по мнению ученого. Более ощутимым станет резкое изменение климата, которое приведет к таянию полярных льдов и выделению значительных объемов углекислого газа. В конечном итоге температура станет равной 460 градусам Цельсия. Подобное мрачное будущее возможно еще из-за истечения срока жизни Солнца, которое через 10 миллиардов лет увеличится в размерах и поглотит Землю. Хокинг также не исключал возможность ядерной войны из-за все большего доступа к данному виду оружия.Более позитивным предсказанием является появление сверхлюдей благодаря развитию генной инженерии. Помимо превосходной памяти, жители будущего будут обладать превосходными иммунитетом, интеллектом и продолжительностью жизни. В ближайшие 50 лет стоит ожидать открытия загадки возникновения жизни на Земле, и, возможно, человечество обнаружит инопланетные организмы. Астрофизик предостерегал программистов о возможности "восстания машин" из-за стремительного развития компьютеров в отличии от медленной эволюции. Наконец, хотя путешествия к звездам станут реальными, они будут занимать не доли секунды, а десятки лет.