Звезда «Дом-2» Кристина Бухынбалтэ воссоединилась с миллиардером из Италии





Последние две недели Кристина провела на отдыхе в Египте. Только в крайний день своего отдыха девушка решилась рассказать, что она была не одна, и не в обществе подружек, а со своим молодым человеком.Кристина Бухынбалтэ опубликовала в Сети фотографию, где она на отдыхе в обществе приятного мужчины.В комментариях к этой публикации Кристина Бухынбалтэ рассказала, что с ней в кадре рядом именно тот мужчина, которого ранее она не могла забыть, и из-за которого ушла с телестройки. Также Кристина сказала, что счастливым концом является лишь закончившийся отдых, и она пока не выходит замуж.Пользователи социальных сетей отметили, что они смотрятся вместе достаточно гармонично. Стоит отметить, что большинство писали Кристине о том, что они с ее молодым человеком достаточно красивая пара. Напомним, что ранее Кристина Бухынбалтэ говорила о том, что пришла на «Дом-2», чтобы забыть своего бывшего ухажера, но как показало время, у нее не получилось.