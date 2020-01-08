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Во время отдыха в Одессе Елена Яковлева едва не утонула, не рассчитав силы

Елена Яковлева рассказала журналистам teleprogramma.pro о своем юношеском отдыхе в Одессе. Пробы на роль в картине «Двое под одним зонтом», проведенные на украинском курорте, едва не закончилось для актрисы трагедией.
Во время отдыха в Одессе Елена Яковлева едва не утонула, не рассчитав силы

Тогда еще молодая актриса Елена Яковлева прибыла в курортный город, чтобы пройти пробы на киноленту Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом». После прослушивания Елена Яковлева направилась на пляж, поскольку было очень жарко. Актриса призналась, что плавать она не только не любит, но и не умеет, но тогда ей очень хотелось позагорать. Лучшие места для этого были на волнорезе, но добраться до него оказалось не так-то и просто. Елена Яковлева решила пойти самым коротким путем и поплыла к сооружению по-собачьи. Однако актриса не рассчитала свои силы, поскольку почти достигнув цели, она начала захлебываться и тонуть. К счастью, кто-то из толпы вытянул Елену Яковлеву из воды, чем спас ей жизнь. Элементарная глупость чуть не закончилась для нее настоящей трагедией, призналась актриса.

После этого звезда кинематографа крайне осторожно ведет себя на море. Артистка продолжает летать на отдых, но она наслаждается пейзажами, а не теплой водой.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:10

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