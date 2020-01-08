Медики назвали болезни, о которых может свидетельствовать вздутие живота





Нередко вздутие живота может быть вызвано обычным метеоризмом, при котором происходит накопление избыточного газа в кишечнике. Однако, если вздутие проявляется довольно редко или наступает после употребления в пищу определенных продуктов, поводов для беспокойства нет – вполне достаточно обойтись приемом соответствующих медицинских препаратов, которые снизят газообразование. Но если вздутие превращается в постоянную проблему, оно может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Так, вздутие может быть вызвано циррозом печени, кишечной непроходимостью и другими недугами.Более того, если масса тела человека снижается, а его живот, напротив, увеличивается в размерах, то речь может идти о серьезном заболевании сердечно-сосудистой системы, подчеркивают специалисты.