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Медики назвали болезни, о которых может свидетельствовать вздутие живота

Медики рассказали о болезнях, признаком появления которых может оказаться такой симптом, как вздутие живота. По словам специалистов, данная проблема подходит сразу под несколько заболеваний и патологий, а также проявляется через увеличение объема брюшной полости и чувством «распирающего» живота.
Медики назвали болезни, о которых может свидетельствовать вздутие живота

Нередко вздутие живота может быть вызвано обычным метеоризмом, при котором происходит накопление избыточного газа в кишечнике. Однако, если вздутие проявляется довольно редко или наступает после употребления в пищу определенных продуктов, поводов для беспокойства нет – вполне достаточно обойтись приемом соответствующих медицинских препаратов, которые снизят газообразование. Но если вздутие превращается в постоянную проблему, оно может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Так, вздутие может быть вызвано циррозом печени, кишечной непроходимостью и другими недугами.

Более того, если масса тела человека снижается, а его живот, напротив, увеличивается в размерах, то речь может идти о серьезном заболевании сердечно-сосудистой системы, подчеркивают специалисты.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:18

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