Эксперты рассказали о полезных для сердечников продуктах





Для улучшения работы сердца необходимо употреблять различные орехи в расчёте 30 граммов на одну порцию. Данные продукты способны понижать уровень холестерина в крови. В состав кураги входит железо, калий, магний, витамины А и В, поэтому её также полезно употреблять при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Сушеные абрикосы повышают средние показатели гемоглобина и укрепляют нервную систему. Однако гипотоникам необходимо проконсультироваться со специалистом по поводу употребления данного сухофрукта.Многие знают о полезных свойствах овсянки. Однако не всем известно, что данную кашу можно есть в качестве профилактики диабета и для укрепления сердца. Для снижения риска возникновения тромбов необходимо употреблять авокадо, в нём содержится огромное количество антиоксидантов и калия. Для профилактики болезни сердца отлично подходит фасоль. При её употреблении риск развития патологий сердца снижается на 22%. На гибкость и укрепление кровеносных сосудов положительно влияют оливки, оливковое масло и гранат. В них содержится много витамина Е, мононенасыщенных кислот и антиоксидантов, которые помогают снизить АД, уровень холестерина, бороться с тромбами, а также уменьшить риск развития онкологии и улучшить кровоснабжение сердечной мышцы.