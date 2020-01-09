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Эксперты рассказали о полезных для сердечников продуктах

Медицинские специалисты из области кардиологии дали рекомендации для людей, которые страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой. Прежде всего необходимо обратить внимание на продукты в собственном рационе.
Эксперты рассказали о полезных для сердечников продуктах

Для улучшения работы сердца необходимо употреблять различные орехи в расчёте 30 граммов на одну порцию. Данные продукты способны понижать уровень холестерина в крови. В состав кураги входит железо, калий, магний, витамины А и В, поэтому её также полезно употреблять при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Сушеные абрикосы повышают средние показатели гемоглобина и укрепляют нервную систему. Однако гипотоникам необходимо проконсультироваться со специалистом по поводу употребления данного сухофрукта.

Многие знают о полезных свойствах овсянки. Однако не всем известно, что данную кашу можно есть в качестве профилактики диабета и для укрепления сердца. Для снижения риска возникновения тромбов необходимо употреблять авокадо, в нём содержится огромное количество антиоксидантов и калия. Для профилактики болезни сердца отлично подходит фасоль. При её употреблении риск развития патологий сердца снижается на 22%. На гибкость и укрепление кровеносных сосудов положительно влияют оливки, оливковое масло и гранат. В них содержится много витамина Е, мононенасыщенных кислот и антиоксидантов, которые помогают снизить АД, уровень холестерина, бороться с тромбами, а также уменьшить риск развития онкологии и улучшить кровоснабжение сердечной мышцы.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:11

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