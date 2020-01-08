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Эксперты рассказали, как компенсировать недостаток солнечного света

Недостаток солнечного света, а соответственно и витамина D,может стать причиной серьёзных физиологических и психических проблем. Эксперты рассказали, как в зимнее время компенсировать столь важный элемент.
Эксперты рассказали, как компенсировать недостаток солнечного света

Солнечный свет способствует выработке витамина D, который играет важную роль для нормальной работы организма. Особенно от недостатка данного микроэлемента страдают дети, поскольку они постоянно развиваются и им для этого необходимо определенное количество витаминов и минералов. Все же существует несколько способов, которые помогут компенсировать дефицит солнечного света. В первую очередь следует обратить свое внимание на рацион, а также на витаминные комплексы. Правильно подобранное питание полностью обеспечит организм витамином D, поэтому физиологически человек не почувствует разницы в погоде. Лучше всего проконсультироваться с диетологом, который подберет оптимальное питание и пищевые добавки. Все же эксперты в любом случае рекомендуют включить в свой рацион морскую капусту и морепродукты, если нет противопоказаний.

Не стоит забывать и о психологических аспектах недостатка солнечного света. В пасмурную погоду человек более склонен к депрессии, которая ослабляет иммунную систему и ухудшает общее самочувствие. Чтобы избежать подобных последствий, эксперты рекомендуют добавить в свою жизнь больше ярких красок. Смена картинки на мониторе компьютера, разноцветные бытовые предметы, шторы в светлых тонах – все это поможет одолеть зимнюю депрессию. Кроме этого желательно добавить в рацион фрукты и овощи, а также использовать духи с ароматами цитрусовых. Соблюдение элементарных правил избавит от возможных проблем и улучшит настроение, поэтому эксперты настойчиво рекомендуют не лениться, а просто немного изменить свой быт.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:05

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