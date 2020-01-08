В Роскачестве перечислили самые качественные товары российского производства





«У нас в России производятся довольно качественные кондитерские товары, мороженое, а также печенье. Довольно высоким качеством отличаются отечественные растительные масла, а также продукция, для изготовления которой используется российская мука и российское зерно», - приводит слова Протасова «РГ». Кроме того, по словам главы ведомства, премиальное российское мясо в последнее время начали поставлять в страны Латинской Америки, а уровень качества мяса птицы российского производства значительно выше, чем у производителей из США или стран Европы. Наконец, отмечает Протасов, российские производители успешно конкурируют с американскими на мировом рынке круглого риса.«Наши производители постепенно учатся изготовлению хорошего вина и качественных сыров. Можно надеяться, что и по органической продукции мы в скором времени станем более конкурентными», - добавил он.