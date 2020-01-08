В Роскачестве перечислили самые качественные товары российского производства
Руководитель Роскачества Максим Протасов назвал наиболее качественную российскую продукцию. По утверждению главы ведомства, отдельные отечественные товары за счет довольно высокого уровня их производства могут успешно конкурировать на мировых рынках.
«У нас в России производятся довольно качественные кондитерские товары, мороженое, а также печенье. Довольно высоким качеством отличаются отечественные растительные масла, а также продукция, для изготовления которой используется российская мука и российское зерно», - приводит слова Протасова «РГ». Кроме того, по словам главы ведомства, премиальное российское мясо в последнее время начали поставлять в страны Латинской Америки, а уровень качества мяса птицы российского производства значительно выше, чем у производителей из США или стран Европы. Наконец, отмечает Протасов, российские производители успешно конкурируют с американскими на мировом рынке круглого риса.
«Наши производители постепенно учатся изготовлению хорошего вина и качественных сыров. Можно надеяться, что и по органической продукции мы в скором времени станем более конкурентными», - добавил он.
«У нас в России производятся довольно качественные кондитерские товары, мороженое, а также печенье. Довольно высоким качеством отличаются отечественные растительные масла, а также продукция, для изготовления которой используется российская мука и российское зерно», - приводит слова Протасова «РГ». Кроме того, по словам главы ведомства, премиальное российское мясо в последнее время начали поставлять в страны Латинской Америки, а уровень качества мяса птицы российского производства значительно выше, чем у производителей из США или стран Европы. Наконец, отмечает Протасов, российские производители успешно конкурируют с американскими на мировом рынке круглого риса.
«Наши производители постепенно учатся изготовлению хорошего вина и качественных сыров. Можно надеяться, что и по органической продукции мы в скором времени станем более конкурентными», - добавил он.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:30