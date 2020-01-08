Эксперт рассказал, в чем российский Су-57 может еще превзойти американский F-35





Если сравнивать Су-57 с американским конкурентом, то отечественный самолет превосходит оппонента по маневренности, дальности полета и предельной скорости, что делает его более привлекательным для покупателей на внешних рынках. Не зря ведь Турция, находясь под угрозой разрыва контракта о поставках F-35, все больше задумывается о том, чтобы купить у России новые Су-57. Как бы там ни было, но у F-35 есть одна важная черта, которая была приобретена им исторически, подчеркивает эксперт. Дело в том, что американские истребители всегда разрабатываются как машины для базирования на авианосцах, а потому обладают способностью взлетать и садиться на коротких полосах.Примечательно, что даже в этом компоненте у российского истребителя имеется некоторый задел для улучшений. Российские конструкторы, кроме всего прочего, имеют опыт создания самолетов с вертикальной системой взлета и посадки, поэтому могут в будущем объединить качества новейшего истребителя с возможностями знаменитого Як-141, чтобы унаследовать лучшие свойства прежних прототипов и опередить F-35 по всем параметрам.