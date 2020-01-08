Презентация нового Audi Q9 произойдет к концу 2020 года





Компания Audi стремительно расширяет свой модельный ряд, пытаясь затмить конкурентов на рынке. В ближайшие два года немецкий автопроизводитель покажет поклонникам бренда сразу несколько обновленных автомобилей. В первую очередь автолюбителям следует ожидать презентации нового Audi Q9, который получит третий ряд сидений и сможет составить достойную конкуренцию BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Также внедорожник обзаведется «заряженной» модификацией с силовым агрегатом на 592 «лошадки». Больше подробностей в данный момент нет, но точно известно, что немецкая компания уже зарегистрировала название «Q9», поэтому новый автомобиль класса SUV увидит мир к концу 2020 года.Однако на этом Audi не остановится. В 2021 году автопроизводитель представит четырехдверное купе поколение Audi TT. Особенностью данного автомобиля станет линейка из гибридных версий и полностью электрических машин. Напомним, в прошлом году в Лас-Вегасе немецкий бренд представит концептуальный электрокар Audi AI: ME, который также может стать на конвейер в ближайшие два года.