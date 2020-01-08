На месте крушения украинского лайнера в Тегеране найдена записка с молитвой к Богу





По данным авторов популярного Telegram-канала MASH, члены поисковых групп нашли среди обломков разбившегося борта лист с рукописным текстом. В этом письме иранский студент, летевший рейсом «МАУ» из Тегерана в Киев, обращался к Всевышнему и просил помочь ему в сдаче экзаменов. Большая часть пассажиров разбившегося самолета, как пишут СМИ, были студентами из Канады, которые возвращались назад на учебу после новогодних каникул. Этот рейс они выбрали из-за относительно невысокой стоимости билетов. Также на борту «Боинга-737» находились 15 граждан Украины, около 70 граждан Ирана и небольшое количество граждан Британии, Германии и Швеции.По предварительным данным, причина катастрофы заключается в неисправности борта. По словам экспертов, после взлета у самолета мог загореться двигатель.