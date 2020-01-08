АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

На месте крушения украинского лайнера в Тегеране найдена записка с молитвой к Богу

В предместье Тегерана на месте крушения авиалайнера украинской авиакомпании «МАУ» обнаружена записка с молитвой, обращенной к Богу. В данной катастрофе, как сообщают источники, погибли все, кто находился на борту самолета: 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
На месте крушения украинского лайнера в Тегеране найдена записка с молитвой к Богу

По данным авторов популярного Telegram-канала MASH, члены поисковых групп нашли среди обломков разбившегося борта лист с рукописным текстом. В этом письме иранский студент, летевший рейсом «МАУ» из Тегерана в Киев, обращался к Всевышнему и просил помочь ему в сдаче экзаменов. Большая часть пассажиров разбившегося самолета, как пишут СМИ, были студентами из Канады, которые возвращались назад на учебу после новогодних каникул. Этот рейс они выбрали из-за относительно невысокой стоимости билетов. Также на борту «Боинга-737» находились 15 граждан Украины, около 70 граждан Ирана и небольшое количество граждан Британии, Германии и Швеции.

По предварительным данным, причина катастрофы заключается в неисправности борта. По словам экспертов, после взлета у самолета мог загореться двигатель.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Саша Ульянцева спасает мать после смерти…
Юлия Зимина рассказала о пережитых на съемках «Кармелиты»…
Эксперт рассказал, в чем российский Су-57 может еще превзойти американский…
Звезда "Дом-2" Арай Чобанян залепил пощёчину Ире…
"Нас давненько сравнивают": Екатерина Варнава станцевала под песню Светланы Лободы "Новый…
169 лет назад Жан Бернар Леон Фуко смог доказать вращение Земли вокруг своей оси, поставив опыт с маятником у себя в…
Бывший директор Авраама Руссо Дмитрий Пырченков развелся с внучкой Михаила Горбачева…
Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения украинского…
На месте крушения украинского лайнера в Тегеране найдена записка с молитвой к…
Марина Газманова: "Быть всегда весёлым — это всё-таки…
В Сети появились первые изображения iPhone SE…
В Москве медики вылечили ожоги младенца, которого родители намеревались успокоить "белым шумом" от работающего…
Автомеханики рассказали о вреде маловязких масел для работы…
Анна Хилькевич: "Меня уже немного пугает то, что мы уже 6 лет подряд ездим в Таиланд…
Эксперты: Заряжать гаджеты в общественных местах…
Дочь Екатерины Климовой Белла засняла стройную фигуру матери в…
Amazfit представил «неубиваемые» смарт-часы…
Светлана Ходченкова отметила рождественские праздники в спортзале, исполнив танец на…
Николай Носков встретил Рождество с женой, дочерью и подросшими…
Преждевременную эякуляцию предотвратит пластырь с…
«Ели черный хлеб с кабачковой икрой»: Пиар-директор Началовой Анна Исаева вспомнила о съемках клипа со звездами…
Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный…
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
В Саратове при пожаре в жилом доме погибли мужчина и…
В Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами на…
Xiaomi выпустила продвинутые смарт-часы для детей с NFC, защитой от воды и двумя…
Настасья Самбурская возмутилась поведением отдыхающих на пляже во время отдыха на…
Эксперты: Во избежания обезвоживания зимой воду необходимо пить в достаточном…
Никита Джигурда рассказал об интернет-родах супруги Марины…
Учёные: Начинающие марафонцы снижают возраст сосудов на 4…
Елена Север под снимком своих сыновей от бизнесмена Владимира Киселева посетовала, что Рождество провела вдалеке от…
Эксперты рассказали о снижающих иммунитет…
«Рассказывал о диетах»: Елена Яковлева о встречах с Юрием…
Эксперты рассказали, могут ли блокироваться руль и тормоза во время…
Эшли Тисдейл назвала свой экранный поцелуй с Заком Эфроном худшим в…
Ученые: Плацентарный белок помогает в развитии здорового…
Беременная Оксана Самойлова рассекретила домашнее прозвище супруга…
Уфолог Скотт Уоринг заявил об обнаружении «ископаемого зуба» на…
Юлия Меньшова впечатлила поклонников интерьером…
ПК-клон Nintendo Switch: Alienware представила концептуальную консоль Concept…
Просмотреть все новости