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В Москве медики вылечили ожоги младенца, которого родители намеревались успокоить "белым шумом" от работающего фена

Специалисты ДГКБ №9 в Москве сумели вылечить новорожденного, получившего сильные ожоги от фена, который был включен взрослыми в качестве источника «белого шума» для успокоения малыша. Такие данные приводит пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В Москве медики вылечили ожоги младенца, которого родители намеревались успокоить "белым шумом" от работающего фена

«Ребенок пострадал от работающего прибора для сушки волос, который родители решили использовать как источник белого шума. Дети положительно реагируют на такие звуки, но в этот раз все закончилось тяжелыми ожогами для новорожденного. Родителям было достаточно отвлечься всего на пару мгновений, оставив ребенка возле работающего прибора. Скорее всего, мальчику удалось высвободить руки, поэтому он начал махать в опасной близости от фена. Струи горячего воздуха достали до его нежной кожи и причинили серьезные ожоги на площади в 6% поверхности тела», - говорится в сообщении. При этом в департаменте подчеркивают, что московским врачам удалось обойтись максимально консервативным лечением с помощью высокотехнологичных покрытий, воссоздающих в области ран нормальную влажную среду, после чего кожа была очищена от мертвых тканей.

«Ребенку позднее провели пересадку кожного покрова, после чего лечением занялись реабилитологи и физиотерапевты. Спустя всего три недели малыша можно было выписывать домой, однако в будущем ему еще потребуется реабилитация», - подчеркивают в депздраве.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:51

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