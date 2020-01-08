В Саратове при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина
В Саратове в ночь на 8 января в одном их домов, расположенных по улице Моторная в Ленинском районе, произошел пожар. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Сообщается, что жертвы скончались до приезда бригады медиков, а предварительной причиной названо отравление угарным газом. Возгорание также привело к плавлению трубы отопления, что спровоцировало частичное затопление жилья.
Спасатели обнаружили обгоревшие тела погибших без следов насильственной смерти. Предполагается, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении, так как очагом огня оказался диван. Тела жертв отправлены на судмедэкспертизу, детали инцидента выясняются, после проведения проверки по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Сообщается, что жертвы скончались до приезда бригады медиков, а предварительной причиной названо отравление угарным газом. Возгорание также привело к плавлению трубы отопления, что спровоцировало частичное затопление жилья.
Спасатели обнаружили обгоревшие тела погибших без следов насильственной смерти. Предполагается, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении, так как очагом огня оказался диван. Тела жертв отправлены на судмедэкспертизу, детали инцидента выясняются, после проведения проверки по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:03