В Саратове при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина





Сообщается, что жертвы скончались до приезда бригады медиков, а предварительной причиной названо отравление угарным газом. Возгорание также привело к плавлению трубы отопления, что спровоцировало частичное затопление жилья.Спасатели обнаружили обгоревшие тела погибших без следов насильственной смерти. Предполагается, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении, так как очагом огня оказался диван. Тела жертв отправлены на судмедэкспертизу, детали инцидента выясняются, после проведения проверки по ее результатам будет принято процессуальное решение.