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В Саратове при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина

В Саратове в ночь на 8 января в одном их домов, расположенных по улице Моторная в Ленинском районе, произошел пожар. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В Саратове при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина

Сообщается, что жертвы скончались до приезда бригады медиков, а предварительной причиной названо отравление угарным газом. Возгорание также привело к плавлению трубы отопления, что спровоцировало частичное затопление жилья.

Спасатели обнаружили обгоревшие тела погибших без следов насильственной смерти. Предполагается, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении, так как очагом огня оказался диван. Тела жертв отправлены на судмедэкспертизу, детали инцидента выясняются, после проведения проверки по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:03

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