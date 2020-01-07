«Первые дорогие духи мне подарила Ксения Собчак»: Ольга Бузова вспомнила тяжелую юность

«Первые дорогие духи мне подарила Ксения Собчак. Я не могла себе их позволить, и для меня это было целое событие», - отметила певица.





Звезда проекта "Дом-2" рассказала, что ее семья всегда жила скромно, в 14 лет будущая знаменитость пошла работать, чтобы позволить себе помочь родителям или же купить вещи. На проекте "Дом-2" Бузова тоже не отличалась расточительностью, жила она достаточно бедно, а дезодорант, к примеру, покупала в переходе метро.На данный момент все конечно же изменилось, добавила Ольга Бузова. Она может себе многое позволить. При этом певица не забывает о родных, постоянно поддерживает их финансово, старается обеспечить всем необходимым бабушек, которых очень любит. Периодически исполнительница отправляет семью на отдых, беря все расходы на себя. Она добавляет, что хочет, чтобы родные увидели мир, ведь прежде они были лишены такой возможности.Сама Ольга Бузова редко бывает в магазинах, а зайдя в бутик, покупает одежду сразу на весь сезон. При этом певица и телеведущая много и упорно работает, чтобы обеспечить себя и помочь родным.