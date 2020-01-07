Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода

В своем блоге Instagram Оксана Воеводина опубликовала откровенный пост о том, как ей живется после развода. Она рассказала, что первое время жить очень трудно одной, было плохо и обидно, но теперь, оценив вкус свободы, она увлеклась работой и нашла время на любимые хобби. Ей очень нравится самой решать свою судьбу, планировать дела, выбирать стиль одежды. Она признается, что может работать всю ночь и никто ничего не скажет.Оксана Воеводина делится с подписчиками мыслью о том, что ей очень нравится воспитывать сына как хочется, и ездить туда, куда хочется. Молодая мама в последние месяцы ездила в Париж, Стамбул, Испанию, ОАЭ, а сейчас отдыхает на горнолыжном курорте. Она также не исключает возможности в будущем встретить любовь.