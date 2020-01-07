В ДТП на трассе под Самарой два человека погибли и еще трое пострадали





Как сообщают в ведомстве, авария произошла в этот вторник, 7 января, в половине четвертого дня по местному времени в районе 50-километровой отметки трасы «Самара-Бугуруслан». Предварительно отмечается, что водитель автомобиля марки Datsun не справился с управлением и, по неустановленным причинам, допустил выезд транспортного средства на «встречку», где и произошло его столкновение со встречной Lada Priora. В результате этого ДТП два человека от полученных телесных повреждений скончались, еще трое - получили ранения.«На данный момент известно, что в салоне Datsun пострадали водитель и 9-летний пассажир. Травмы также получил водитель отечественной Priora, а вот двое его пассажиров от полученных в результате столкновения телесных повреждений скончались на месте инцидента до прибытия медиков», - отмечается в сообщении.