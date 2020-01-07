В ДТП на трассе под Самарой два человека погибли и еще трое пострадали
Два человека погибли и еще трое, в их числе 9-летний ребенок, получили различные ранения в результате дорожной аварии, имевшей место на одной из дорог Самарской области. Такие данные приводятся в публикации пресс-центра регионального управления МВД.
Как сообщают в ведомстве, авария произошла в этот вторник, 7 января, в половине четвертого дня по местному времени в районе 50-километровой отметки трасы «Самара-Бугуруслан». Предварительно отмечается, что водитель автомобиля марки Datsun не справился с управлением и, по неустановленным причинам, допустил выезд транспортного средства на «встречку», где и произошло его столкновение со встречной Lada Priora. В результате этого ДТП два человека от полученных телесных повреждений скончались, еще трое - получили ранения.
«На данный момент известно, что в салоне Datsun пострадали водитель и 9-летний пассажир. Травмы также получил водитель отечественной Priora, а вот двое его пассажиров от полученных в результате столкновения телесных повреждений скончались на месте инцидента до прибытия медиков», - отмечается в сообщении.
Как сообщают в ведомстве, авария произошла в этот вторник, 7 января, в половине четвертого дня по местному времени в районе 50-километровой отметки трасы «Самара-Бугуруслан». Предварительно отмечается, что водитель автомобиля марки Datsun не справился с управлением и, по неустановленным причинам, допустил выезд транспортного средства на «встречку», где и произошло его столкновение со встречной Lada Priora. В результате этого ДТП два человека от полученных телесных повреждений скончались, еще трое - получили ранения.
«На данный момент известно, что в салоне Datsun пострадали водитель и 9-летний пассажир. Травмы также получил водитель отечественной Priora, а вот двое его пассажиров от полученных в результате столкновения телесных повреждений скончались на месте инцидента до прибытия медиков», - отмечается в сообщении.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:26