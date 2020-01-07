В Skoda сообщают о начале заказов на новый Superb iV





Клиенты из Великобритании теперь могут заказать первый электрифицированный автомобиль Skoda Superb iV со стартовой ценой в 31,9 тысячи фунтов стерлингов. Обновленный семейный автомобиль предлагает передовые технологии и гибридный двигатель с низким уровнем выбросов, который будет представлен в местных выставочных залах в конце этого месяца. Superb iV вышел на рынок в четырех комплектациях с подключаемой гибридной трансмиссией: базовая SE, SE L, SportLine Plus, а также эксклюзивная линейка L&K. Машина сочетает в себе 1,4-литровый бензиновый двигатель TSI с турбонаддувом и электродвигатель мощностью 85 кВт, обеспечивая общую производительность в 218 л. с. (160 кВт) и выбросы CO2 менее чем 40 г/км.В конце концов, это первая электрифицированная модель и флагман бренда, который намерен предоставлять расширенные возможности для водителя. Изменения заметны благодаря его бамперам иной формы, более широкой решетке радиатора, полностью светодиодным матричным фарам с антибликовым покрытием и динамическим индикаторам. Изысканный внешний вид наблюдается и внутри: кожаный салон и 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы вполне отвечают современным требованиям от целевой группы бренда.