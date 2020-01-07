Филипп Киркоров чуть не потерял плавки во время подводного плавания на Мальдивах

На своей странице в Instagram Филипп Киркоров делится фотографиями и короткими видео с отдыха на Мальдивах. Несмотря на то, что он имеет звание народного артиста, певец не боится шутить над собой, и даже конфузы для короля эстрады не страшны. Он это доказал, показав видео, где на одном из кадров видно, как во время подводного плавания у него соскальзывают плавки.Благодаря видеомонтажеру обнаженные места получилось заштриховать, и поклонники смогли посмотреть подводный мир глазами артиста. Подписчики на интересное видео тоже отреагировали с юмором и написали вокалисту много советов. Они рекомендовали ему надевать подтяжки, писали, что теперь стеснение пропало по-настоящему.Напомним, что отдыхать Киркоров уехал со своим приятелем фитнес-тренером. Детей поклонники не увидели, поэтому пришли к выводу, что они остались дома.