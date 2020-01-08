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Учёные: Начинающие марафонцы снижают возраст сосудов на 4 года

Люди, которые впервые участвуют в марафоне, имеют некоторые преимущества для здоровья. Учёные пришли к выводу, что после тренировок и первого марафона у человека снижаются показатели АД и окостенение аорты, также уменьшается возраст сосудов на четыре года.

Специалисты сообщают, что принятие участия в марафоне или наслаждение бегом является отличной мотивацией для ведения активного образа жизни. Ученые проанализировали данные 138 здоровых бегунов, которые в первый раз приняли участие в Лондонском марафоне 2016 и 2017 годов. Исследователи провели осмотр добровольцев до тренировок и после марафона. Средний возраст бегунов составил 37 лет, чуть меньше половины из них - мужчины. Эксперты проверяли артериальное давление и измеряли жесткость аорты при помощи магнитно-резонансной томографии сердечно-сосудистой системы.

Биологический возраст аорты определяли по соотношению между возрастом марафонца и твердостью аорты на трех уровнях. Все участники должны были придерживаться «плана подготовки для начинающих», который предусмотрен марафоном, состоящий из 3 пробегов в неделю, увеличивающие нагрузку в течение 17 недель до начала марафона. По результату эксперимента учёные Института сердечно-сосудистых наук в Университетском колледже Лондона пришли к выводу, что при помощи бега начинающие марафонцы смогли снизить параметры систолического и диастолического АД на 4 и 3 мм рт. ст. Твердость аорты также уменьшилась, значения были равны четырехлетнему сокращению её возраста.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 06:10

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