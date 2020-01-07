Звезда «Дом-2» Роман Гриценко рассказал, как живет после того, как Ольга Бузова его отвергла
Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Бузова неоднократно отвергала своего поклонника Романа Гриценко. Последним стал финал шоу «План Б». Сейчас Роман Гриценко признается, что принял этот факт и охотно рассказывает о том, как живет после того, как Ольга Бузова ему отказала, променяв его на другого.
Роман Гриценко отметил, что он не унывает, а наоборот, все свое время посвящает самореализации. Молодой человек смог, наконец, обрести полную финансовую независимость. По его словам, он получает достаточно хороший доход от своего личного интернет-магазина, который специализируется на парфюмерии.
Помимо этого, Роман Гриценко строит грандиозные планы на будущее. Экс-участник «Дом-2» Роман Гриценко намерен для своих поклонников подготовить хороший фитнес-проект. Ко всему молодой человек работает над записью собственных композиций, а также над развитием социальных сетей.
Стоит отметить, что пока Роман Гриценко проводит работу над самим собой, Ольга Бузова наслаждается обществом своего возлюбленного Давида Манукяна.
Роман Гриценко отметил, что он не унывает, а наоборот, все свое время посвящает самореализации. Молодой человек смог, наконец, обрести полную финансовую независимость. По его словам, он получает достаточно хороший доход от своего личного интернет-магазина, который специализируется на парфюмерии.
Помимо этого, Роман Гриценко строит грандиозные планы на будущее. Экс-участник «Дом-2» Роман Гриценко намерен для своих поклонников подготовить хороший фитнес-проект. Ко всему молодой человек работает над записью собственных композиций, а также над развитием социальных сетей.
Стоит отметить, что пока Роман Гриценко проводит работу над самим собой, Ольга Бузова наслаждается обществом своего возлюбленного Давида Манукяна.