Звезда «Дом-2» Роман Гриценко рассказал, как живет после того, как Ольга Бузова его отвергла





Роман Гриценко отметил, что он не унывает, а наоборот, все свое время посвящает самореализации. Молодой человек смог, наконец, обрести полную финансовую независимость. По его словам, он получает достаточно хороший доход от своего личного интернет-магазина, который специализируется на парфюмерии.Помимо этого, Роман Гриценко строит грандиозные планы на будущее. Экс-участник «Дом-2» Роман Гриценко намерен для своих поклонников подготовить хороший фитнес-проект. Ко всему молодой человек работает над записью собственных композиций, а также над развитием социальных сетей.Стоит отметить, что пока Роман Гриценко проводит работу над самим собой, Ольга Бузова наслаждается обществом своего возлюбленного Давида Манукяна.