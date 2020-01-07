Политолог Борис Долгов спрогнозировал развитие отношений между США и Ираном





По словам научного сотрудника Института востоковедения РАН Бориса Долгова, авиаудар США по международному аэропорту Багдада 3 января создал напряженную обстановку между сверхдержавой и Ираном. Многие эксперты рассматривали возможность крупномасштабного вооруженного конфликта, который является маловероятным, говорит политолог. Основной причиной "замороженной" ситуации является опасность вовлечения в противостояние других ближневосточных стран, вроде Израиля. Речь идет о нанесении ударов по дружественной США стране в случае начала войны.Долгов высказал мнение, что "последнее слово" стоит за иранскими властями, которые ранее сообщили об обязательном "военном ответе". Какую именно форму он примет, пока неизвестно. Среди предполагаемых целей для военных диверсий специалист перечисляет территории Ормузского пролива и американские объекты возле Персидского залива. Кроме того, опасности подвергаются базы ВС США в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.