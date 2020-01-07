Локализован второй за всю историю источник повторяющихся радиосигналов из космоса





Благодаря телескопу Европейской сети VLBI он удалился от Земли на 500 миллионов световых лет. Ученые до сих пор не знают, как происходят такие короткие вспышки, энергия которых сравнивается с выбросом энергии солнца в пространство.Вспышка длилась одну тысячную доли секунды, а с 2007 года эксперты фиксировали больше 100 сигналов, но локализировать получилось источники в 4 случаях. В июне прошлого года с помощью 8 телескопов обнаружили сигналы, которые происходили от источника, найденного 2 года назад. На протяжении 5 часов наблюдения было 4 всплеска, а вследствие разнесения на огромный промежуток комбинирования телескопов получилось локализовать зону величиной 7 световых лет.