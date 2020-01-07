Локализован второй за всю историю источник повторяющихся радиосигналов из космоса
У астрономов получилось локализовать второй источник повторяющихся сигналов, которые расположены в спиральной галактике. Экспериментаторы поставили новые вопросы, ведь среда полученного сигнала имеет отличия от остальных источников, что заставляет пересмотреть имеющиеся раньше гипотезы о природе внегалактических явлений.
Благодаря телескопу Европейской сети VLBI он удалился от Земли на 500 миллионов световых лет. Ученые до сих пор не знают, как происходят такие короткие вспышки, энергия которых сравнивается с выбросом энергии солнца в пространство.
Вспышка длилась одну тысячную доли секунды, а с 2007 года эксперты фиксировали больше 100 сигналов, но локализировать получилось источники в 4 случаях. В июне прошлого года с помощью 8 телескопов обнаружили сигналы, которые происходили от источника, найденного 2 года назад. На протяжении 5 часов наблюдения было 4 всплеска, а вследствие разнесения на огромный промежуток комбинирования телескопов получилось локализовать зону величиной 7 световых лет.
Благодаря телескопу Европейской сети VLBI он удалился от Земли на 500 миллионов световых лет. Ученые до сих пор не знают, как происходят такие короткие вспышки, энергия которых сравнивается с выбросом энергии солнца в пространство.
Вспышка длилась одну тысячную доли секунды, а с 2007 года эксперты фиксировали больше 100 сигналов, но локализировать получилось источники в 4 случаях. В июне прошлого года с помощью 8 телескопов обнаружили сигналы, которые происходили от источника, найденного 2 года назад. На протяжении 5 часов наблюдения было 4 всплеска, а вследствие разнесения на огромный промежуток комбинирования телескопов получилось локализовать зону величиной 7 световых лет.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:05