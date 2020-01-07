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Уфолог Скотт Уоринг заявил об обнаружении «ископаемого зуба» на Марсе

Исследователь Марса и уфолог Скотт Уоринг сообщил, что увидел на снимках поверхности Красной планеты артефакт, напоминающий «ископаемый зуб». Объект, по его мнению, успел «превратиться в камень», но подобное явление встречается и на Земле.

Исследователь отметил, что окаменелые костные останки чаще всего удается найти из-за их прочности, поскольку до того момента, как их извлекут во время раскопок, обнаружить их можно лишь по косвенным признакам. Скотт Уоринг не стал выдвигать предположений относительного того, кому мог принадлежать гипотетический «зуб».

Сам исследователь ранее неоднократно заявлял, что Марс не всегда был безжизненной планетой. Когда-то его могли населять разумные существа. Скотт Уоринг на протяжении многих лет пытается это доказать, находя все новые, по его мнению, «артефакты» на Красной планете, которые могли оставить представители гипотетической исчезнувшей марсианской цивилизации.

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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 22:02

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