Учёные объяснили феномен Вифлеемской звезды





В начале XIV века предтеча мастеров Ренессанса Джотто ди Бондоне расписал купол церкви событиями из жизни Сына Божьего. И одну фреску посвятили приходу и поклонению волхвов. В Новом Завете в Евангелие от Матфея святое благовествование написано, что, когда Иисус Христос появился на свет, волхвы пришли с востока по велению звезды, которая указывала им дорогу. Однако итальянский художник изобразил не звезду, а комету.В 2007 году профессором Дэвидом Хьюзом совершено опровержение гипотезы Дженкинса. Он заявил, что кометы с давних пор ассоциировались у людей с плохими последствиями. Поэтому не многие захотели бы объединять данный астрономический объект с таким серьёзным и счастливым для православных христиан событием, как появление на свет Сына Божьего. Астроном Майкл Молнар обнаружил, что "восток" является техническим термином у жрецов Вавилона. Это означает, что раз в сотню лет ранним утром на горизонте Земли со стороны востока на непродолжительное время возникает Юпитер. Эксперт это объясняет тем, что планета Земля движется относительно Солнца, которое ускоряется по отношению к прохождению таких планет как Марс, Юпитер и Сатурн. С данных пор подобное истолкование Вифлеемской звезды считается самым научно обоснованным.