Финансист Искандер Луцко: Рубль может укрепиться в начале года





По словам эксперта, в начале 1-го квартала, который традиционно считается позитивным для российской национальной валюты, можно ожидать даже укрепления рубля примерно до 60 рублей 50 копеек за доллар. При этом, в обзоре финансиста говорится, что до середины первой половины 2020 года возможно даже еще более значительное укрепление – вплоть до 58 рублей за доллар. Однако подобный сценарий возможен лишь при продолжении улучшения отношений между Москвой и Киевом. Кроме того, не должно возникать никаких новых геополитических рисков со стороны Вашингтона, в том числе и с точки зрения торговой войны между Китаем и США.В целом же, по мнению аналитика, справедливый курс рубля без санкционных премий должен составить примерно 56 рублей за американский доллар. Следует отметить, что на период до 9 января Центробанк России установил курс доллара в стране на уровне 61 рубль 90 копеек за 1 доллар США.