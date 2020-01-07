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Специалисты рассказали о 4 признаках раннего старения

Эксперты рассказали о 4 важных сигналах-предвестниках раннего старения организма. Также эти признаки могут также иметь отношение к некотором заболеваниям.

Специалисты отмечают, что длительное заживление ран, ушибов и синяков может свидетельствовать о раннем старении организма. Однако это также может быть сигналом развития сахарного диабета. И всё же стоит обратить на это внимание и попытаться разобраться в причинах изменений в организме. Если становится сложнее поднимать и переносить тяжести, то это может быть следующим сигналом к действию. Это может указывать на утрату мышечной массы, что воздействует на силу и выносливость. Во время чтения книг, при письме или работе за компьютером можно заметить снижение качества зрения. Это указывает на прогресс пресбиопии, так называемое «старческое зрение». Для исключения такой вероятности необходимо положить любой напечатанный текст перед глазами и вымерить минимальное расстояние, на котором четко просматриваются слова. Для молодых людей нормальной считается дистанция 10 см. При 20-30 см существует вероятность снижения качества зрения.

Лишний вес в средней части тела является следующим сигналом. Ухудшением может быть и то, что в области бедер происходит уменьшение объема мышц. Эксперты рекомендуют не впадать в отчаяние при обнаружении подобных симптомов, так как помочь может правильное питание и постоянные физические нагрузки. Однако необходимо понимать, что данные сигналы об изменениях в организме могут быть предвестниками некоторых заболеваний.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:04

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