Трое детей погибли при пожаре в Ярославской области





«В результате пожара, начавшегося в частном одноэтажном жилом строении, расположенном на территории населенного пункта Кучеры, пострадали пятеро. Из них трое детей в возрасте от 4 до 10 лет погибли», - приводит агентство слова своего собеседника. По утверждению источника, двое других пострадавших были экстренной госпитализированы в Борисоглебскую ЦРБ.В 5 часов 15 минут утра по местному времени пожар был полностью ликвидирован. Всего пламенем было охвачено 25 квадратных метров. В экстренных службах региона также отмечают, что к тушению пожара и ликвидации его последствий привлекались 8 единиц спецтехники и 23 человека личного состава.