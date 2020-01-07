Трое детей погибли при пожаре в Ярославской области
Трое детей погибли и еще два человека получили ранения во время пожара, который вспыхнул в жилом частном домовладении в Ярославской области. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона, данный инцидент был зафиксирован в Борисоглебском районе.
«В результате пожара, начавшегося в частном одноэтажном жилом строении, расположенном на территории населенного пункта Кучеры, пострадали пятеро. Из них трое детей в возрасте от 4 до 10 лет погибли», - приводит агентство слова своего собеседника. По утверждению источника, двое других пострадавших были экстренной госпитализированы в Борисоглебскую ЦРБ.
В 5 часов 15 минут утра по местному времени пожар был полностью ликвидирован. Всего пламенем было охвачено 25 квадратных метров. В экстренных службах региона также отмечают, что к тушению пожара и ликвидации его последствий привлекались 8 единиц спецтехники и 23 человека личного состава.
«В результате пожара, начавшегося в частном одноэтажном жилом строении, расположенном на территории населенного пункта Кучеры, пострадали пятеро. Из них трое детей в возрасте от 4 до 10 лет погибли», - приводит агентство слова своего собеседника. По утверждению источника, двое других пострадавших были экстренной госпитализированы в Борисоглебскую ЦРБ.
В 5 часов 15 минут утра по местному времени пожар был полностью ликвидирован. Всего пламенем было охвачено 25 квадратных метров. В экстренных службах региона также отмечают, что к тушению пожара и ликвидации его последствий привлекались 8 единиц спецтехники и 23 человека личного состава.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:32