Названы 4 бесполезных в качестве добавок витамина





Открывает список витамин А, поскольку злоупотребление им у курильщиков может повысить риск онкозаболевания лёгких. На сегодня имеются данные о том, что превышение нормы этого вещества в организме приводит к повреждению костей и печени. Бесполезным с точки зрения использования в качестве добавки является и витамин С. Превышение допустимого содержания в организме может спровоцировать формирование камней в почках.Проверка полезного влияния витамина Е на защиту от онкозаболеваний не позволила получить убедительных доказательств. В случае поражения простаты риск опасного заболевания даже повышается из-за злоупотребления полезным веществом. Превышение нормы витамина Е может привести к проблемам в работе органов пищеварения либо свертываемости крови. Витамин В3 длительное время считался веществом, обеспечивающим защиту сердца и мозга. В действительности, длительный его приём не показал снижения риска недугов сосудистой системы. В сравнении с контрольной группой участники исследования по увеличению уровня потребления витамина B3 чаще страдали от внутренних кровотечений и проблем с печенью.