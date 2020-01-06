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Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова попала в больницу в Доминикане

Бывшая участница «Дом-2» Марго Овсянникова провела несколько часов под капельницей в Доминикане. Девушка пришла к выводу, что ей на самом деле стоит немного больше отдыхать.

Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова попала в больницу в Доминикане

Новый 2020 год Марго Овсянникова встречала в Доминикане. Однако ее отдых был омрачен плохим самочувствием. В итоге Марго пришлось вызвать врачей, а те предложили ей госпитализацию.

Своими мыслями, находясь в больнице, Марго Овсянникова делилась со своими подписчиками. Так, по словам Марго Овсянниковой, все нервы и переживания, а также интриги ничего не стоят, ведь самое главное, чтобы человек был здоров.

Известно, что на данный момент Марго Овсянникова чувствует себя уже хорошо. Ее проблемы со здоровьем были связаны с хронической усталостью. Своим поклонникам Марго Овсянникова дала совет, чтобы они себя берегли и не забывали не только работать, но и отдыхать. Помимо этого, она сказала всем, кто за нее переживал, спасибо.

Стоит отметить, что прошлый год для Марго Овсянниковой был очень тяжелым. Об этом она рассказывала, когда подводила его итоги в личном Instagram-аккаунте.


Как отметила Марго Овсянникова, у нее появилось новое жилье, автомобиль и любимый человек.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:36

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