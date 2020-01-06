Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова попала в больницу в Доминикане





Новый 2020 год Марго Овсянникова встречала в Доминикане. Однако ее отдых был омрачен плохим самочувствием. В итоге Марго пришлось вызвать врачей, а те предложили ей госпитализацию.Своими мыслями, находясь в больнице, Марго Овсянникова делилась со своими подписчиками. Так, по словам Марго Овсянниковой, все нервы и переживания, а также интриги ничего не стоят, ведь самое главное, чтобы человек был здоров.Известно, что на данный момент Марго Овсянникова чувствует себя уже хорошо. Ее проблемы со здоровьем были связаны с хронической усталостью. Своим поклонникам Марго Овсянникова дала совет, чтобы они себя берегли и не забывали не только работать, но и отдыхать. Помимо этого, она сказала всем, кто за нее переживал, спасибо.Стоит отметить, что прошлый год для Марго Овсянниковой был очень тяжелым. Об этом она рассказывала, когда подводила его итоги в личном Instagram-аккаунте.Как отметила Марго Овсянникова, у нее появилось новое жилье, автомобиль и любимый человек.