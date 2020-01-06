Медики: Тунец помогает снижать уровень холестерина





Специалисты отмечают, что мясо тунца достаточно быстро готовится, а блюда из него являются легко усваиваемыми, поэтому их можно употреблять даже на ужин. По словам экспертов, мясо рыбы обладает особым приятным вкусом, хотя некоторые дети отказываются пробовать морепродукты. В такой ситуации родители могут приготовить из мяса тунца салат. Польза продукта объясняется обильным наличием в составе витаминов группы В, а также D, E, K и Омега-3-кислот, которые в комплексе укрепляют кости и зубы, улучшают работу головного мозга за счет обогащения организма фосфором, медью, калием, бромом, магнием и йодом.Также включение в рацион мяса указанной рыбы помогает устранять железодефицитную анемию и нормализует уровень гемоглобина. В завершение, отмечают медики, продукт помогает снижать уровень холестерина в крови и предотвращает засорение артерий. Несмотря на вышеперечисленные полезные свойства, эксперты рекомендуют не злоупотреблять тунцом, а нормой является приготовление 2-3 раза в неделю.