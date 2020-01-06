Турист из России погиб под лавиной на грузинском курорте





Грузинские сотрудники правоохранительных органов информируют о происшествии на базе отдыха Гудаури. Известно, что на горнолыжном курорте произошел сход снежной лавины, результатом чего стала человеческая жертва. Полицейские сообщают, что о пропаже российского туриста стало известно накануне, а позднее его тело было найдено недалеко от места катастрофы. Поиски велись в рамках спасательной операции в регионе Мцхета — Мтианети.Поисковая группа обнаружила погибшего лишь спустя сутки с начала оперативных мероприятий. Тело было доставлено на экспертизу, которая показала, что соотечественник скончался на месте из-за получения травм, несовместимых с жизнью. Сейчас по факту происшествия начато расследование, которое должно установить точные обстоятельства трагедии.Немногим ранее синоптики предупреждали спортсменов и местных жителей Камчатки об опасности походов в горы из-за вероятного схода лавин.