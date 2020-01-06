Медики назвали 7 преимуществ употребления столовой ложки меда натощак
Зарубежные медицинские специалисты перечислили 7 преимуществ, которые можно получить после приема натощак одной столовой ложки меда. Употребление этого продукта особенно полезно в зимний период, поскольку он укрепляет иммунитет.
По словам экспертов, помимо того, что мед является эффективным заменителем сахара, в его состав входит множество полезных веществ: витамины группы B, яблочная, молочная и лимонная кислоты, а также каротин. Благодаря наличию этих свойств после приема столовой ложки натощак можно снизить вероятность заболевания простудой или же, наоборот, смягчить симптомы и облегчить кашель. Кроме того, происходит повышение тонуса организма и улучшается работа пищеварительной системы.
Мед эффективно противостоит болезнетворным бактериям и инфекционным вирусам. Употребление меда приводит к уменьшению воспалительных процессов, протекающих в ротовой полости, и болевых ощущений. Сладкий продукт успешно справляется с диареей и запором, но его рекомендуют осторожно принимать людям с аллергией и сахарным диабетом.
Несмотря на то, что в меде содержится меньше фруктозы и глюкозы, чем в сахаре, он относится к калорийным продуктам. Поэтому его чрезмерное употребление может стать причиной появления лишнего веса.
По словам экспертов, помимо того, что мед является эффективным заменителем сахара, в его состав входит множество полезных веществ: витамины группы B, яблочная, молочная и лимонная кислоты, а также каротин. Благодаря наличию этих свойств после приема столовой ложки натощак можно снизить вероятность заболевания простудой или же, наоборот, смягчить симптомы и облегчить кашель. Кроме того, происходит повышение тонуса организма и улучшается работа пищеварительной системы.
Мед эффективно противостоит болезнетворным бактериям и инфекционным вирусам. Употребление меда приводит к уменьшению воспалительных процессов, протекающих в ротовой полости, и болевых ощущений. Сладкий продукт успешно справляется с диареей и запором, но его рекомендуют осторожно принимать людям с аллергией и сахарным диабетом.
Несмотря на то, что в меде содержится меньше фруктозы и глюкозы, чем в сахаре, он относится к калорийным продуктам. Поэтому его чрезмерное употребление может стать причиной появления лишнего веса.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:30