Психологи выяснили, почему 60% людей в мире страдают от "мобильной зависимости"





"Мобильную зависимость" врачи часто называют "заболеванием XXI-го века", к лечению которого предпринимаются различные методы. Известно, что в зарубежных странах пользователям смартфонов приходится обращаться за помощью к психологу, поскольку цифровая жизнь постепенно начинает заменять реальность. Эксперты говорят, что около 60% от всего населения Земли не может отказаться от девайсов даже на день, проводя время за устройством каждые 10 минут.Причиной подобной аддикции является стимуляция выработки дофамина. Когда зависимый юзер пользуется смартфоном, в его мозгу происходит всплеск гормонов, активизирующих "систему поощрения и удовольствия". Подобный процесс также возникает при наркотической зависимости или влюбленности. Лучшим способом противодействия является ограничение по времени без полного отказа. Резкое отсутствие доступа к виртуальности негативно воспринимается психикой, что только затрудняет лечение. Стоит также проконсультироваться с собственным врачом о дальнейших шагах.