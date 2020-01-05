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В Иркутской области ребёнок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь

В Иркутской области в новогоднюю ночь ребёнок получил пулевое ранение. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нанесения вреда пострадавшей особе.
В Иркутской области ребёнок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь

В сообщении правоохранителей отмечается, что есть вероятность несчастного случая. После проведения детальной проверки будет определено, имелся ли в данном инциденте умысел о нанесении вреда. Подчеркивается, что поиск собственника оружия продолжается. Пуля передана криминалистам для проведения исследования.

По данным местных изданий, семья отмечала Новый год на дачном участке. В какой-то момент люди вышли на улицу для просмотра салюта. В то же время неизвестный открыл стрельбу в воздух из карабина. Одна из пуль при падении сверху задела щёку мальчика 6 лет. Родители воспользовались услугами скорой помощи. В больнице зашили раненый участок, жизнь пациента находится вне угрозы.

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Происшествия / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:30

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