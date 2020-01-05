В России работодатели хотят повысить зарплату для своих сотрудников на 10% в 2020 году
Отечественные аналитики выяснили, что работодатели в России хотят увеличить зарплату для своих сотрудников. Руководства компаний планируют повысить ее в 2020 году на 10%.
Как сообщают эксперты из информационно-аналитического центра HeadHunter, лишь 19,8% компаний с отечественным капиталом в России не собираются пересматривать размер зарплаты в текущем годы, а среди иностранных - 11,5%. Точную информацию о возможности ее повышения сотрудникам в январе предоставили лишь 20% российских и 16% зарубежных корпораций. Остальная часть организаций собирается увеличить сумму в первом полугодии.
Аналитики говорят, что среднее значение пересмотра зарплат составляет +10% для работников в российских фирмах и +7% для мест работы с иностранным руководством. Что касается конкретных сегментов рынка, то сотрудники в IT-сфере могут ожидать повышение на 10-12%. Подобная тенденция наблюдается и среди персонала ритейла, производства и строительства, которые ранее отличались сравнительно низкими заработными платами.
Как сообщают эксперты из информационно-аналитического центра HeadHunter, лишь 19,8% компаний с отечественным капиталом в России не собираются пересматривать размер зарплаты в текущем годы, а среди иностранных - 11,5%. Точную информацию о возможности ее повышения сотрудникам в январе предоставили лишь 20% российских и 16% зарубежных корпораций. Остальная часть организаций собирается увеличить сумму в первом полугодии.
Аналитики говорят, что среднее значение пересмотра зарплат составляет +10% для работников в российских фирмах и +7% для мест работы с иностранным руководством. Что касается конкретных сегментов рынка, то сотрудники в IT-сфере могут ожидать повышение на 10-12%. Подобная тенденция наблюдается и среди персонала ритейла, производства и строительства, которые ранее отличались сравнительно низкими заработными платами.
Экономика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:18