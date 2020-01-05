Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд
Во Владивостоке авто провалились под лёд в бухте Воевода в районе острова Русский. Порядка 20 припаркованных у берега транспортных средств оказались утопленными.
По сообщению регионального УМЧС, инцидент случился 5 января. Согласно предварительным данным, авто частично ушли под лёд на расстоянии 5 м от берега на глубину около 1,5-2 м.
К месту случившегося прибыли 14 спасателей, которые воспользовались 5 единицами техники. Также присутствовали 3 сотрудника полиции. По информации МЧС, часть водителей смогла выехать на береговую зону. По итогам данного происшествия никто не пострадал.
По сообщению регионального УМЧС, инцидент случился 5 января. Согласно предварительным данным, авто частично ушли под лёд на расстоянии 5 м от берега на глубину около 1,5-2 м.
К месту случившегося прибыли 14 спасателей, которые воспользовались 5 единицами техники. Также присутствовали 3 сотрудника полиции. По информации МЧС, часть водителей смогла выехать на береговую зону. По итогам данного происшествия никто не пострадал.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:58