Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд





По сообщению регионального УМЧС, инцидент случился 5 января. Согласно предварительным данным, авто частично ушли под лёд на расстоянии 5 м от берега на глубину около 1,5-2 м.К месту случившегося прибыли 14 спасателей, которые воспользовались 5 единицами техники. Также присутствовали 3 сотрудника полиции. По информации МЧС, часть водителей смогла выехать на береговую зону. По итогам данного происшествия никто не пострадал.