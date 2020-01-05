Квантовая механика доказала существование души после смерти тела





Согласно постулатам квантовой физики, ничто не препятствует существованию сущности, именуемой душой, после кончины человека. Соответствующую версию поддерживает Стюарт Хамерхофф, представляющий Аризонский университет в США. Мнение коллеги разделяет и физик из Великобритании Роджер Пенроуз. Они настаивают, что человеческое сознание представляет собой информационную сущность, которая существует на квантовом уровне. Хранилищем для так называемой квантовой информации способны выступать микротрубки, базирующиеся на белковых структурах. Предполагается, что после смерти тела происходит их распространение по Вселенной.Эксперты отмечают, что пережившие клиническую смерть пациенты на время лишаются своей квантовой информации, но в случае успешной реанимации она возвращается. На фоне данного процесса и возникают “предсмертные переживания”, о которых вспоминают некоторые после того, как приходят в сознание.