Названы пять эффективных способов избавления от целлюлита





По словам специалиста, с целлюлитом сталкиваются многие девушки, что обычно связано с наличием вредных привычек. Для решения проблемы необходимы регулярные физические упражнения, аналогом могут стать пешие прогулки продолжительностью не менее 45 минут в день. Также бороться с “апельсиновой коркой” можно за счет массажей, они способствуют лучшей циркуляции крови в проблемной зоне. В рацион для предотвращения целлюлита необходимо включать богатую белками пищу, куда входят мясо, чечевица и рыба, а еще важно регулярное и сбалансированное питание.Диетолог рекомендует употреблять побольше воды, выпивая в день до трех литров, что ускорит вывод из организма токсинов и шлаков. Сжиганию жира способствует зеленый чай за счет содержания там больших объемов антиоксидантов. Также избавиться от “апельсиновой корки” помогают фрукты и овощи, а вот от соли и содержащих консерванты блюд лучше отказаться, поскольку они задерживают в организме жидкость.