АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Названы пять эффективных способов избавления от целлюлита

Озвучены пять эффективных способов избавления от такой проблемы, как целлюлит. Соответствующие рекомендации для женщин озвучил египетский диетолог Халед Юсеф.

По словам специалиста, с целлюлитом сталкиваются многие девушки, что обычно связано с наличием вредных привычек. Для решения проблемы необходимы регулярные физические упражнения, аналогом могут стать пешие прогулки продолжительностью не менее 45 минут в день. Также бороться с “апельсиновой коркой” можно за счет массажей, они способствуют лучшей циркуляции крови в проблемной зоне. В рацион для предотвращения целлюлита необходимо включать богатую белками пищу, куда входят мясо, чечевица и рыба, а еще важно регулярное и сбалансированное питание.

Диетолог рекомендует употреблять побольше воды, выпивая в день до трех литров, что ускорит вывод из организма токсинов и шлаков. Сжиганию жира способствует зеленый чай за счет содержания там больших объемов антиоксидантов. Также избавиться от “апельсиновой корки” помогают фрукты и овощи, а вот от соли и содержащих консерванты блюд лучше отказаться, поскольку они задерживают в организме жидкость.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы пять эффективных способов избавления от…
Ветеран РВСН Юрий Чмутин рассказал о принципе действия «ядерной…
Постоянную ушную боль онкологи назвали симптом рака…
Астронавт NASA Кристина Кох показала первые фото Земли нового…
В Перми открылись магазины ненужных новогодних…
Вторая жена Евгения Алдонина поразила своим сходством с покойной Юлией…
Татьяна Брухунова рассказала о своей коллекции…
Нейрохирург рассказал об изменениях во внешнем виде Михаэля…
Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц преследует Яну…
Участница проекта "Дом-2" Татьяна Строкова мечтает о бриллиантах и двухкомнатной…
Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина намерена через суд разделить квартиру с…
"Чувства самосохранения у него нет": Виктор Литвинов высказался о новом возлюбленном Татьяны…
"Я так во многом был не прав": Для Влада Кадони 2019 год оказался сложным и…
Дочь Рамзана Кадырова возмутила жителей Грозного открытием ресторана в здании…
Юрий Лоза сочинил новогоднее…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков хочет привести на реалити-шоу новую избранницу по имени…
Ученые из Польши доказали, что женщины с большим размером груди хуже переносят…
Компания Apple работает над обновленными моделями iPhone…
Математики из России придумали метод борьбы с автомобильными…
Брэд Питт впервые поцеловал девушку, учась в четвёртом…
Катя Колисниченко: "Я не из тех, кто любит постоянно быть дома, мне нужна…
Принц Джордж впервые надел брюки ради портрета с Елизаветой…
"Я сказала ему "Да": Экс-участница проекта "Дом-2" Каролина Бабенко рассекретила будущего…
"Теперь я по-настоящему счастлива": Татьяна Мусульбес подвела итоги 2019…
Константин и Софья Эрнст появились на публике с …
"Я долго одевалась": Анастасию Голд возлюбленный бросил в новогоднюю…
В Одессе украинка насмерть забила экс-мужа скалкой на Новый…
"Она сказала "Да"": Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов сделал возлюбленной предложение в новогоднюю…
Названы самые востребованные в новогоднюю ночь программы и фильмы на каналах…
"Пытаюсь наладить отношения с сыном": Роман Макеев рассказал о своей жизни после предательства Алены…
Экс-участница группы SEREBRO Катя Кищук закрутила роман с британским рэпером…
Светлана Лобода в студии шоу “Вечерний Ургант” раскроет тайну шести…
Учёные: Альтруистическое поведение уменьшает…
Британский певец Род Стюарт устроил беспорядки на детском…
Названы главные признаки морального истощения, которые многие…
Экс-бойфренд Евгении Феофилактовой Маджид Гиагиа: «Женя хочет вернуться ко…
В зоопарке Екатеринбурга енот покусал…
Президент Туркменистана Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем…
"Суть одна - не ешьте": Алена Водонаева раскритиковала "умный фитнес" блогера Виктории…
По обвинению в вымогательстве у Никаса Сафронова арестована модель из…
Просмотреть все новости