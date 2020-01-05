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Постоянную ушную боль онкологи назвали симптом рака гортани

Постоянная ушная боль может выступать одним из симптомов развивающегося рака гортани. Об этом предупредили онкологи из Великобритании, призывая не игнорировать указанный признак.

По словам специалистов, развитие рака может начаться в одной части тела, а затем происходит его метастазирование на другие. Некоторые сигналы организма могут выдавать онкологию, хотя не являются типичными. Речь идет о возникающей с завидной регулярностью ушной боли, которую часто игнорируют. Кроме того, пациенты нередко жалуются на хриплость голоса, болевые ощущения в горле в процессе приема пищи, продолжительный кашель, также по мере роста опухоли возникает затрудненное дыхание.

В некоторых случаях имеет места одышка, появляется неприятный запах изо рта, возможны беспричинные усталость или потеря веса. При наличии нескольких таких симптомов, сохраняющихся дольше трех недель, специалисты рекомендуют обратиться за консультацией к врачу. Отмечается, что в повышенной зоне риска при раке гортани находятся курильщики, также увеличивать вероятность этого вида онкологии способно вдыхание паров красок, дизельных газов или древесной пыли.

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Наука / Важно
Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00

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