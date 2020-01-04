Ученые из Польши доказали, что женщины с большим размером груди хуже переносят простуду





Согласно результатам исследования, женщины с большим размером груди имеют симптомы простуды около 8 дней, когда гражданки с более скромными размерами выздоравливают почти за 4 дня. Анализ данных показал, что обладательницы существенного бюста до 56 раз чаще лечатся с помощью антибиотиков. Такая информация была получена в результате опроса около 400 молодых женщин, которые перенесли грипп и другие респираторные заболевания за последние 3 года. По итогам стала заметна связь между размером груди и заболеваемостью, которую ученые связывают с ослабленным из-за жира в указанной области иммунитетом.Медики посоветовали пациенткам с большим бюстом укреплять иммунную систему, употребляя капусту, шпинат и цитрусовые. Также нужно следить за тем, чтобы организм насыщался витаминами A, D, E и K.