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В Одессе украинка насмерть забила экс-мужа скалкой на Новый Год

В Одессе украинка насмерть забила своего экс-мужа на Новый Год. По имеющимся данным женщина скалкой ударила 43-летнего мужчину во время ссоры.
В Одессе украинка насмерть забила экс-мужа скалкой на Новый Год

В итоге мужчина скончался, о чём рассказывается на портале Суворовского отделения муниципальных правоохранительных органов. Отмечается, что на момент конфликта участники трагического инцидента находились в нетрезвом состоянии ввиду празднования Нового года.

После инцидента женщина сообщила работникам полиции, что оказалась жертвой домашнего насилия. Прибывшие к месту правоохранители заметили тело пострадавшего лица без признаков жизни. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй «Убийство». Скалку изъяли в качестве вещдока. Женщина, забившая экс-супруга до смерти, задержана. В скором времени ожидается рассмотрение дела в суде для избрания меры пресечения.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:46

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