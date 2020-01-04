В Одессе украинка насмерть забила экс-мужа скалкой на Новый Год





В итоге мужчина скончался, о чём рассказывается на портале Суворовского отделения муниципальных правоохранительных органов. Отмечается, что на момент конфликта участники трагического инцидента находились в нетрезвом состоянии ввиду празднования Нового года.После инцидента женщина сообщила работникам полиции, что оказалась жертвой домашнего насилия. Прибывшие к месту правоохранители заметили тело пострадавшего лица без признаков жизни. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй «Убийство». Скалку изъяли в качестве вещдока. Женщина, забившая экс-супруга до смерти, задержана. В скором времени ожидается рассмотрение дела в суде для избрания меры пресечения.